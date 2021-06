Marck Coucke stapt in het Leuvense uitvindersbedrijfje Comate, via zijn investeringsmaatschappij Alychlo. Comate bouwt prototypes en ontwikkelt hardware op vraag van bedrijven en de industrie. Samen met Alychlo richt Comate ook een zogeheten 'pre-seed' durffonds op, om uitvindingen al in de allereerste ideeënfase op te pikken.