De niet-universitaire ziekenhuizen zagen in de eerste jaarhelft 135 miljoen euro bedrijfsresultaat in rook opgaan. Oorzaak zijn de stijgende energie-, loon- en andere kosten. Over het hele jaar 2022 zal de sector zo goed als zeker in het rood belanden. Dat voorspellen economen van Belfius in hun jaarlijkse doorlichting.