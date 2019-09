Op monetair vlak was het één van de belangrijkste dagen van het jaar. De ECB injecteert opnieuw een flinke dosis stimulus in de economie: ze verlaagt de depositorente en herlanceert haar inkoopprogramma voor obligaties. Da's slecht nieuws voor spaarders, maar ook voor de winstgevendheid van banken en verzekeraars. Bovendien betwijfelen critici of deze maatregelen nog effect hebben.