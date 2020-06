Ageas ruimt stilaan het laatste puin in de opkuis van het vergane Fortis. De verzekeringsgroep heeft met advocaat Mischaël Modricamen en zijn cliënten een schikking getroffen. 12 jaar na de val van Fortis kiezen 140 aandeelhouders die bleven procederen nu alsnog eieren voor hun geld. We hebben het met Danny Reweghs ook over een mogelijke megadeal in de farmawereld. Die zou ook gevolgen hebben voor het Belgische Galapagos.