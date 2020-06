Bayer betaalt meer dan 10 miljard dollar om een reeks rechtszaken af te kopen over z'n onkruidverdelger Roundup. De actieve stof erin, glyfosaat, is waarschijnlijk kankerverwekkend. Toch is Bayer hiermee nog niet van de problemen verlost, zegt beursanalist Kris Kippers. Hij ziet daarnaast de specialist in logistiek vastgoed Montea een belangrijke stap zetten in Duitsland. En met de vakantie in aantocht bekijken we enkele toerismeaandelen.