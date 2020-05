Het aandeel van staalreus ArcelorMittal gaat al 2 dagen op rij fors onderuit. Dat heeft alles te maken met een kapitaalverhoging. Daarvoor moest de staalreus met de billen bloot gaan. Maar Arcelor is lang niet de enige. De hele staalsector spartelt om te overleven. In ons dagelijks marktenoverzicht werpen we daarnaast ook een blik op de kwartaalcijfers van Agfa-Gevaert.