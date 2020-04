De kwartaalresultaten van enkele grote Amerikaanse banken tonen hoe de coronacrisis z'n weerslag heeft op de economie. JP Morgan, Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs hebben samen al bijna 17 miljard dollar voorzieningen getroffen om verwachte wanbetalingen op te vangen. Bedrijven over de hele wereld hebben zich de voorbije jaren dan ook fors in de schulden gestoken. Dat is niet alleen een gevaar voor de banken, maar ook voor de obligatiebeleggers.