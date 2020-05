Greenyard behoort tot het kransje bedrijven dat een duw in de rug krijgt van de coronacrisis. Hamsterwoede en het feit dat we meer zelf koken, weerspiegelt zich in de cijfers van de fruit- en groentenhandelaar. En Elon Musk heeft weer van zich laten horen op Twitter. De topman van Tesla dreigt nooit nog een cent te investeren in Californië, omdat hij z'n fabriek daar nog niet mag heropstarten.