De grootste beursrally in de beursgeschiedenis kwam gisteren tot een abrupt einde. En daar was niet veel voor nodig. Een toespraak van de voorzitter van de Amerikaanse federal reserve deed beleggers massaal hun aandelen dumpen. Wat Jerome Powell zei was nochtans algemeen geweten: het economisch herstel zal lang duren. Met beursanalist Philippe Gijsels praten we verder nog over de parendans van de euro en de dollar.