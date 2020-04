In ons weekoverzicht van de fianciële markten blikken we terug om de historische crash van de goudprijs. Op de aandelenmarkten zien we de avontuurlijke Nasdaq-beursindex het halen van de "veiligere" Eurostoxx. En zelfs in crisistijden vinden we stierenmarkten, volgens Bank of America zou de goudprijs nog bijna kunnen verdubbelen.