De V-vorm, daar zoeken beleggers naar, want de aandelenmarkten zijn geprijsd voor een V-vormig herstel van de economie na de coronacrisis. En die V tekent zich effectief af in het Amerikaanse jobrapport. Na een nooit eerder vertoonde crash van de tewerkstelling, creëert de Amerikaanse economie in al even snel tempo weer nieuwe jobs. Ken Van Weyenberg analyseert het jobrapport, en bespreekt de aandelen van de Nederlandse bouwgroep BAM en het Duitse vastgoedbedrijf ADO.