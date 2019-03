Marktleider BNP Paribas Fortis schrapt 40% van zijn kantoren

BNP Paribas Fortis sluit maar liefst 4 op de 10 bankkantoren in ons land. Daarbij verdwijnen 2.800 banen in amper drie jaar tijd. De bank gaat wel 600 nieuwe mensen in dienst nemen. Om beter in te spelen op de digitalisering.