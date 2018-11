May: "Komende 7 dagen zijn cruciaal"

De ministers van Europese Zaken van de 27 lidstaten hebben in Brussel groen licht gegeven voor 't ontwerpakkoord over de brexit. Maar aan de overzijde van het Kanaal blijft het hoogst onduidelijk hoe het nu verder moet. De deal van vorige week krijgt immers niet alleen kritiek van de oppositie. Ook premier May's eigen conservatieve achterban hakt er stevig op in. Zo hevig dat de Britse industrie zich ernstig zorgen maakt.