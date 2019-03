May lijdt nieuwe nederlaag

Woensdagavond stemmen de Britse parlementsleden over de vraag of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie moet verlaten zonder akkoord. Dat gebeurt nadat ze gisteren een tweede versie van de brexit-deal hebben afgekeurd. Als het Lagerhuis woensdagavond vindt dat er wél een akkoord moet komen, zijn de problemen nog niet van de baan. Europa is immers niet van plan opnieuw te onderhandelen over het bestaande akkoord.