De Britse premier May heeft vanmiddag de parlementsleden in het Lagerhuis opgeroepen haar nieuwe brexitplan te steunen. Dat bevat onder meer de belofte op een tweede brexitreferendum. Oppositiepartij Labour schiet het plan af. En bij de Conservatieven neemt de druk op May om ontslag te nemen hand over hand toe. Het zou nu snel kunnen gaan.