Mazaro, de Belgische ontwikkelaar van hoogtechnologische transmissies voor voertuigen, heeft z'n beursdebuut gemaakt op Euronext Access in Brussel. Het ingenieursbedrijf heeft in totaal 3,7 miljoen euro opgehaald via de eerste zogenaamde "crowdlisting" in ons land. Da's de combinatie van een beursgang met een crowdfunding campagne.