Mediamarkt sluit begin maart z'n vestiging in Deurne. Het gaat om een zogenaamde shop-in-shop. Want de multimediaketen is er gevestigd in de plaatselijke Makro. En precies daar zit het probleem, zo blijkt. Makro trekt steeds minder volk naar z'n megawinkels. Het concept heeft z'n beste tijd gekend.