Bij Medimundi in Turnhout komt de productie van medische mondmaskers op kruissnelheid. Medimundi is een spin-off van de Universiteit Antwerpen en kaartspellenproducent Cartamundi. Samen met de Oost-Vlaamse machinebouwer Cloostermans zette ze de productie op van hoogwaardige FFP2 mondmaskers, in de eerste plaats bedoeld voor zorgverleners. De technologische knowhow is dus volledig Vlaams.