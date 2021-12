De Belgische fabrikant van FFP2-mondmaskers Medimundi verdubbelt zijn productiecapaciteit. Het bedrijf is in het begin van de pandemie opgericht in de schoot van het bekende kaartspellenbedrijf Cartamundi. De productie draait intussen al op 3 ploegen. FFP2-mondmaskers bieden echtra bescherming aan kwetsbare mensen, zoals kankerpatiënten.