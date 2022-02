Zes nieuwe maakbedrijven krijgen de titel "Factory of the Future". Het zijn lichtende voorbeelden voor de maakindustrie in ons land, althans volgens initatiefnemers Agoria, Sirris en essenscia. De bekroonde bedrijven investeren in digitalisering en in slimme processen en kunnen zo concurreren met fabrieken in lageloonlanden. Een uitstekend voorbeeld daarvan is Terumo uit Haasrode. Een medische toeleverancier die we vooral kennen van z'n injectienaalden.