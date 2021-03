Ondanks de moeilijke omstandigheden in het afgelopen jaar, vroegen Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen quasi evenveel Europese patenten aan, als in recordjaar 2019. De innovatiemotor is in heel Europa blijven draaien tijdens de coronacrisis. Toch had de pandemie een invloed: er zijn meer octrooien aangevraagd voor medische en farmaceutische doorbraken, en minder in de klassieke sectoren.