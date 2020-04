Medtech scale-up Ergotrics ziet de vraag naar z'n opblaaskussens vertienvoudigen door de corona-gezondheidscrisis. Z'n technologie om patiënten te draaien en te positioneren werd al toegepast in de operatiekwartieren, maar verovert nu ook de afdeling intensieve zorgen. Want coronapatiënten worden vaak in buikligging beademd.