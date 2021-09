Onward, een Nederlands-Zwitsers medisch technologiebedrijf, trekt naar de beurs. En het kiest meteen voor twee noteringen, zowel in Amsterdam als in Brussel. Brussel speelt daarmee zijn troef uit als trekpleister voor biotech en biotechnologiebedrijven. Onward ontwikkelt behandelingen voor mensen met dwarslaesie, een aandoening ten gevolge van schade aan het ruggenmerg waardoor verlamming optreedt. Onward hoopt in 2023 zijn therapie met geïmplanteerde elektroden op de markt te brengen.