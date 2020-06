Het Amerikaanse LKQ wil 108 banen schrappen in z'n Belgische vestigingen. Het bedrijf levert reserveonderdelen en lakken aan garages en carrosseriebedrijven. LKQ heeft op korte termijn veel overnames gedaan in ons land. Het wil nu enkele filialen sluiten en vooral in het zuiden van het land nieuwe openen. Dat schept ook nieuwe jobs, wat het aantal naakte ontslagen zou moeten drukken.