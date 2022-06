België is Europees koploper geworden in het gebruik van digitale identiteit, dankzij het succes van de app Itsme. Zo'n 80% van de volwassen Belgen heeft die op z'n smartphone staan. In veel gevallen installeerden ze de app tijdens de pandemie om hun covid safe ticket te kunnen bemachtigen. Maar gaandeweg hebben ze Itsme leren gebruiken voor allerlei andere toepassingen, zoals bankverrichtingen of de elektronische belastingbrief.