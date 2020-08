Meer dan de helft van de startende ondernemers kampt geregeld met slaapproblemen. Bijna één op de vijf heeft vaak last van hartkloppingen of pijn op de borst. Dat blijkt uit een onderzoek van accelerator Start It @KBC en gezondheidsspecialist Mensura. Met die kennis willen beiden stappen zetten om het mentale en fysieke welzijn bij ondernemers te verhogen.