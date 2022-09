Goed nieuws voor bedrijven die smeken om technische profielen zoals koeltechnici of elektrotechniekers. Het aantal inschrijvingen in het technisch secundair onderwijs zit opnieuw in de lift, na jaren van achteruitgang. Nieuw lesmateriaal recht uit de bedrijven en technologische snufjes zoals virtual reality moeten technische richtingen weer hip en aantrekkelijk maken.