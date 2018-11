Meer verdienen maakt gelukkiger, tot bepaalde limiet

Maakt geld gelukkig en hoeveel is genoeg? De UGent heeft het uitgezocht in opdracht van levensverzekeraar NN. Daaruit blijkt dat 7 op de 10 Belgen méér willen verdienen. Daar word je wel degelijk gelukkiger van, maar er is een kantelpunt: wie meer dan 4500 euro netto per maand verdient, is minder tevreden met zijn leven.