Wat je zelf ziet als je de weg op gaat, bevestigt nu ook het Vlaams Verkeerscentrum: er rijden weer bijna evenveel auto's op onze wegen als in een normale zomer. Nog opvallender is dat het vrachtverkeer sterk is toegenomen. Een gevolg van de boomende e-commerce en de grotere vraag naar bepaalde gebruiksgoederen. Het is ook meer dan een tijdelijk fenomeen, zo ziet het er naar uit.