Heel wat dure, experimentele geneesmiddelen tegen kanker worden door het RIZIV terugbetaald, zonder dat hun meerwaarde voor de patiënten bewezen is. Dat zegt het KCE, da's het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. De medicijnen komen via een voorlopige studie versneld op de markt. Maar in vele gevallen is hun resultaat teleurstellend.