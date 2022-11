Het grootste distributiecentrum van autoreus Toyota buiten z'n thuisland bevindt zich in Diest. En dat al 30 jaar lang. Er werken 1.100 mensen op een oppervlakte van 100.000 vierkante meter. Jaarlijks vertrekken er 60 miljoen reserveonderdelen naar 3.000 Toyotadealers over heel Europa. Dat volume zal nog groeien, om dan weer in te krimpen. Want de autosector zit in volle transformatie.