In de Antwerpse haven is het startschot gegeven van een mega-investering, van liefst 830 miljoen euro. Die moet de haven klaar maken voor de nieuwste containerreuzen. Containerbehandelaar PSA en Port Of Antwerp-Bruges investeren samen in de vernieuwing van één van de getijdeterminals van de behandelaar. Daardoor verhoogt de capaciteit van die terminal met 40%.