Mega World krijgt voorlopig geen bescherming tegen schuldeisers. De aanvraag was onvolledig, zegt de Antwerpse Ondernemingsrechtbank. De rechtbank heeft wel twee voorlopige bewindvoerders aangesteld, in de plaats van eigenaar Dirk Bron en de rest van het management. Tegen Bron loopt intussen een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte en misbruik van vennootschapsgoederen.