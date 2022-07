Chipmaker Melexis is één van de vele techaandelen die de laatste maanden forse klappen kreeg, uit angst voor een economische terugval. Maar in de cijfers van het voorbije kwartaal is daar niks van te merken. Z'n omzet is met 31 procent gegroeid vergeleken met vorig jaar, en de nettowinst zelfs met 42 procent! Het bedrijf heeft totaal geen last van de gedaalde autoverkoop of van de inflatie. Integendeel, het trekt z'n verwachtingen voor de rest van het jaar nog op.