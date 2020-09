Unifiedpost is een bedrijf uit het Waals-Brabantse Terhulpen gespecialiseerd in de digitalisering van facturen. Niet alleen kon het vooraf rekenen op een enorme belangstelling en een introductiekoers aan de bovenkant van de prijsvork. Bij de eerste notering schoot het aandeel ook nog eens zo fors omhoog dat de handel even stilgelegd moest worden. Unifiedpost haalde 252 miljoen op. Dat maakt het de grootste beursgang in Brussel in zes jaar.