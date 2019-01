Mercedes Belux kampt met staking vlak voor Autosalon

Voor de tweede dag op rij is er gestaakt zijn de werknemers van Mercedes-Benz België in staking. Ze eisen meer koopkracht, via premies en maaltijdcheques. De actievoerders hebben hun moment goed uitgekozen, zo vlak voor de start van het Autosalon. Dat zet hun eisen ongetwijfeld extra kracht bij.