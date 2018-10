Merkel kondigt afscheid aan

In Duitsland is een politieke aardverschuiving aan de gang. Na achttien jaar stopt de Duitse bondskanselier Angela Merkel als voorzitter van de CDU. En wanneer haar termijn als bondskanselier afloopt in 2021, stopt ze ook daar mee. Allemaal het gevolg van tegenvallende regionale verkiezingen. Het post-Merkel-tijdperk is aangebroken.