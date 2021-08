Twintig ingenieursstudenten van de KU Leuven, samen het "Agoria Solar Team", hebben vanmorgen hun nieuwe zonnewagen voorgesteld. Een elektrische auto op drie in plaats van vier wielen. Daarmee gaan ze hun wereldtitel van twee jaar geleden verdedigen. En anders dan gewoonlijk gebeurt dat niet in Australië, maar in Marokko. Daar wacht hen een toch wel uitdagend parcours.