Het moederbedrijf boven Facebook verandert z'n naam van Facebook Inc. naar Meta. De nieuwe naam sluit beter aan bij de toekomstvisie van het bedrijf. En die ligt in het metaversum ofwel 'the metaverse': Zuckerbergs virtuele universum waar mensen mekaar kunnen ontmoeten. Facebook investeert miljarden in de creatie van zo'n parallelle digitale wereld. Visionair of utopisch, dat zal de toekomst uitwijzen.