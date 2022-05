Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, heeft een eerste fysieke winkel geopend. Die ligt in Californië, vlakbij het hoofdkantoor van Meta's Reality Labs. In de winkel kunnen klanten virtual realitybrillen en andere toestellen van Meta uitproberen en kopen. Meta hoopt zo ook feedback te krijgen van de klanten, wat erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de producten.