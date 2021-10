De Gentse startup Mic Mac Minuscule wist sinds z'n oprichting in 2017 al 100.000 babyspullen te verhandelen. Een vliegende start, ook al gaat het om een oud concept, maar dan wel in een nieuw jasje. Het platform koopt afgedankte babyspullen op, om ze vervolgens op te pimpen en aan te bieden in tweedehands geboortelijsten. Daarbij doet het beroep op een netwerk van 25 zelfstandige verkopers in Vlaanderen en Brussel. De zogeheten Mic Mac Madammen en -Mijnheren.