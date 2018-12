Michel reikt in 't parlement de hand naar de oppositie om verder te regeren

Premier Michel wil het land verder besturen tot aan de verkiezingen in mei via een wisselmeerderheid in het parlement. Dat heeft ie gezegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Om dat mogelijk te maken, wil ie werken met een begroting van voorlopige twaalfden - een soort noodbegroting. Blijft de vraag of dat voldoende is om een motie van wantrouwen tegen zijn regering af te wenden.