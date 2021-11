Microsoft gaat een eigen datacenter bouwen in ons land dankzij de groei van de Azure-clouddiensten. Of beter: het zijn drie datacenters op verschillende locaties die met mekaar in verbinding staan. Cloud-toepassingen zoals robotisering, internet of things, virtuele realiteit en zelfrijdende auto's zullen de Belgische economie versneld digitaliseren, voorspelt Microsoft.