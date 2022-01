Microsoft tast diep in z'n portemonnee voor de overname van Activision Blizzard. De softwarereus haalt zo niet alleen een straffe spelcatalogus in huis voor z'n Xbox console, maar ook de nodige kennis over virtuele werelden. Microsoft besmet de hele gamingsector met overnamekoorts, want ook de aandelen van andere onafhankelijke spelproducenten als Electronic Arts en Take-Two Interactive winnen meerdere procenten.