Decennialange, grootschalige omkoping en manipulatie van de olieprijzen. De Zwitserse grondstoffenhandelaar en mijnbouwreus Glencore pleit hieraan schuldig. Het bedrijf betaalde ambtenaren in zeven landen, van Brazilië tot Nigeria, om gunstige contracten met staatsoliebedrijven in de wacht te slepen. En het manipuleerde op grote schaal de prijzen op de Amerikaanse brandstoffenmarkt. Het concern heeft nu een schikking getroffen en zal in de VS, het VK en Brazilië voor anderhalf miljard dollar aan boetes betalen.