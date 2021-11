De beursgenoteerde Miko koffiegroep neemt het Kempische SAS over. Beide koffiebranders wapenen zich daarmee voor de groeiende, maar ook wijzigende vraag naar koffie. Miko is richt zich nu nog vooral op het koffieverbruik buitenshuis, terwijl SAS een sterke positie heeft in de retailmarkt, en koffie maakt voor de huismerken van een aantal supermarkten. Na de overname gaat Miko een volledig nieuwe branderij bouwen, vlakbij z'n huidige vestiging en die van SAS. Want beide koffiebranders zijn zowat buren.