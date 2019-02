Miljardair Bezos gooit chantagemail in de openbaarheid

Machtige miljardairs lopen in de kijker. Dat heeft ook Jeff Bezos ondervonden. Hij wordt gechanteerd met naaktfoto's. Maar Bezos laat zich niet doen en gooit de dreigmail meteen in de openbaarheid. De mail kwam van een vertrouweling van Trump. En die laatste ligt al langer in conflict met Bezos en z'n Washington Post.