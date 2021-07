De eerste bemande vlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse miljardair Jeff Bezos, is een succes geworden. Een raket bracht om iets over drie deze namiddag Jeff Bezos zélf en drie andere passagiers naar de rand van de atmosfeer. Daar konden ze even gewichtloosheid ervaren. Nauwelijks 10 minuten later landde het viertal veilig terug op aarde. Tickets voor dit soort ruimtetripjes zijn vanaf nu te koop, maar hoeveel ze kosten is nog niet bekend.