Miljoenste Volvo-truck rolt van de band in Gent

Bij Volvo Trucks in Gent is vanochtend de miljoenste vrachtwagen van de band gerold. De fabriek bouwt sinds 1975 vrachtwagens van het Zweedse merk. Elk jaar worden er in Gent meer dan 40.000 trucks geassembleerd. Werk voor liefst 4.500 mensen.