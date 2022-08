Door de hitte van de voorbije weken is de melkproductie in Wallonië met 20 procent gedaald. In het zuiden van het land treft extreme droogte de landbouw extra hard. Naast oplopende kosten voor water en energie, is door de aanhoudende droogte veel van het natuurlijke voedsel op de velden weggedroogd. Landbouwers moeten daardoor nu al overschakelen op hun wintervoorraad. En dat zet dan weer een rem op de winstgevendheid.